Angelina Jolie avaldas, kuidas lahkuminek Brad Pittist teda sügavalt muutis

Kaunis näitlejanna Angelina Jolie on andnud rohkelt intervjuusid seoses hiljuti linastunud fantaasiarikka filmiga «Maleficent: Mistress of Evil». Intervjuudes on naine rääkinud ka emadusest, lastest ja vanusega kaasnevast teadlikkusest iseenda kohta.

Madame Le Figarole antud intervjuus rääkis Jolie avameelselt, kuidas lahkuminek Brad Pittist teda muutis.