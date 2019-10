TOP 10: Eesti-Leedu instastaaride edetabelit troonivad noor juutuuber, meesnäitleja ja särav lauljatar

Baltic Brands on loonud nimekirja kõige mõjuvõimsamatest Eesti ning Leedu instastaaridest. Pingeread on nähtavad eraldi, kuid Eesti ning Leedu suunamudijaid on võimalik omavahel ka võrrelda.

Lehekülg toob välja, et instastaaride pingeritta seadmisel analüüsiti jälgijate arvu ja nende usaldusväärsust, arvestati kohalike fännide hulka ning kontode üldist aktiivsust.

Vaatasimegi, kuidas näeb pingerida välja kahe Balti riigi mõjuvõimsamate instastaaridega.

Selgus, et Eesti-Leedu ühises nimekirjas on esikümnes kõigest üks kodumaine instastaar ja kahe riigi saja mõjuvõimsama instastaari hulka mahub kõigest 36 eestlast.

Nimekirjast leiab kaheksandal kohalt Henri Karpovi ehk Hensugusta. Kaunis Grete Klein jääb esikümnest napilt välja olles paremusjärjestuses 11. kohal.

Kahe riigi esikolmik koosneb aga kirevatest kontodest, mida juhib noor Leedu juutuuber Aqva. Tal on kõigest üle 60 tuhande jälgija, kuid statistika väidab, et tema üldnäidud ning aktiivsus on Eesti-Leedu instastaaride seas kõige võimsam.

Teiselt kohalt leiab Leedu näitleja Vaidotas Grincevičiuse. Tal on kokku 153 tuhat jälgijat ning tema viimane Instagrami postitus on tehtud 8. augustil.

Esikolmiku viimaselt kohalt leiab üle 270 tuhande fänniga 24-aastase Karolina Meschino. Tegu on saatejuhi ja lauljaga, kes on lõpetanud moedisaini eriala.

Ainult Eesti suunamudijatest koosnev TOP 10 on järgmine:

1. HENSUGUSTA

2. GRETE KLEIN

3. LIINA ARIADNE

4. NUBLU

5. DEANA NÖÖP

6. MARTTI HALLIK

7. MARIAN RANNAVÄLI

8. BELLATRIX

9. BRIGITTE SUSANNE HUNT

10. LOORAXO