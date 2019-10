Muhu ja Saaremaa vahel asub luigetapja, mille ohvrite arvu püütakse varjata

Kätte on jõudnud lindude rände aeg. Tuntud rändlindude seas on ka luiged, kelle arvukus Väikese väina hoiualal tõuseb. Nimetatud hoiuala kuulub Natura 2000 võrgustikku ning on osa rahvusvahelise tähtsusega Väinamere linnualast. Vaatamata sellele, et probleemile on juhitud pikemat aega tähelepanu, lõpetavad Väikese väina tammi elektriliinid aastas sadade luikede elu.