Galerii: Lenna meelitas džässiklubi hooaja avakontserdile täismaja

Lauljanna, helilooja, poetess ja kunstnik Mitchell kuulub kahtlemata popmuusika ajaloo olulisemate nimede hulka. «Joni on nii andekas ja sädelev artist, tal on nii palju värve, ta on muusikaline võlur, kes on muusikamaailma jätnud sügava jälje. Olen teda alati imetlenud ja nüüd on põhjust süüvida veelgi sügavamale tema kunsti,» sõnas Lenna kontserti inspireerinud artisti kohta.