Süütu nali või alatu käperdamine? Tallinna koolis läks õpetajate päev käest ära

Kuigi ametlikult on õpetajate päev täna, 5. oktoobril, tähistati Tallinnas Pärnu maanteel asuvas Tallinna Ehituskoolis, nagu paljudes teisteski Eesti haridusasutustes, seda päeva eile. See tähendab, et kutsekoolis andsid tunde III kursuse õpilased.