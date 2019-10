Diskolegendide Lohode lahutus kiskus inetuks: naine süüdistab meest lapseröövis

Anne Loho tunnistas, et ta ei ole tahtnud lapse heaolu nimel poja Hispaaniasse viimisest avalikult rääkida. Naise sõnul on kummaline asjaolu, et Gunnar pani nende poja Hispaanias kooli, kuid antud haridusasutuses õppimiseks on vajalik mõlema lapsevanema nõusolek.