Mis sa pakud sünnipäevalaps Gwen Stefanile vanuseks?

Gwen Stefani tõusis muusikamaailma püünele 90-datel, olles ansambli No Doubt karismaatiline esilaulja. Bänd on läinud muusikaajalukku tänu hittlaulule «Don't Speak» ja on müünud ligi 33 miljonit albumit üle maailma. Peale No Doubti edu otsustas kaunis blondiin ennast proovile panna sooloartistina ja tal on ilmunud neli menukat albumit, mis on kokku müünud ligi üheksa miljonit koopiat üle maailma. Stefami on kätt proovinud ka moedisainerina. Stefanil on abielust rokkar Gavin Rossaleiga kolm poega, kuid paar teatas lahkuminekust neli aastat tagasi, kui tuli ilmsiks Rossdale'i randevuu poegade lapsehoidjaga. Gweni praegune elukaaslane on kantritäht Blake Shelton , kellega ta tutvus Ameerika talendisaate The Voice võtetel.

Blake Shelton kirjutas oma pruudile Twitteris armsa sünnipäevasoovi: «Happy Birthday @gwenstefani!!!! I love you so much it's actually stupid… And possibly illegal in the state of California.» (Palju õnne @gwenstefani!!! Ma armastan sind nii palju, et see on lausa jabur... Ja arvatavasti illegaalne Kalifornias.»