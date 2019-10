Video: Venemaal tehti Soome presidendi spontaansest käeliigutusest meem

Venelastele jäi eriti silma Trumpi ja Niinistö käeliigutus. Trump lõi Niinistöle põlve pihta ja Niinistö tegi spontaanse tõrjuva liigutuse, teatab is.fi.

«Soome president ei soovinud Trumpi kätt oma põlvele,» teatas Vene riiklik telekanal RT.

RT tegi Niinistö ja Trumpi põlvejandist meemi, milles võimendati Soome presidendi käeliigutust.

USA presidendi Donald Trumpi ja Soome presidendi Sauli Niinistö kohtumine 2. oktoobril Valges Majas FOTO: RS/MPI/Capital Pictures /Scanpix

Trumpi ja Niinistö kohtumise videot on muudetud nii, et Valge Maja interjöör on eemaldatud ja beežile taustale on Niinistö juurde pandud sõna «net», mis tähendab vene keeles «ei».

Venelased kommenteerisid, et Niinistö meemipilt toob meelde nõukaaegse karskuspropaganda plakati, millel mees tõrjub viina täis klaasi. Kanali RT Niinistö meemis on aluseks võetud just see propagandaplakat.

Peterburi trollitehasega seotud uudisteagnetuur Fan intervjueeris Niinistö ja Trumpi kohtumise, nende kehakeele ja käeliigutustega seoses etiketi ja protokolli asjatundjat Albina Holgovat, kes sõnas, et USA president rikkus etiketti, tungides külalise isiklikku ruumi.

Holgova sõnul üritas Trump Niinistöle näidata, et tema on Valge Maja ja olukorra peremees.

USA president Donald Trump ja Soome president Sauli Niinistö kohtusid 2. oktoobril Valges Majas FOTO: Kevin Lamarque / Reuters/Scanpix

Trump lõi käega Niinistö põlvele pärast seda, kui soome ajakirjanik Mikko Marttinen oli Trumpilt küsinud, mida USA saaks õppida maailma kõige õnnelikumaks riigiks kuulutatud Soomelt.

«Donald Trump on tuntud selle poolest, et ta tungib sageli külalise või kaasvestleja isiklikku ruumi ja talle meeldib inimesi patsutada,» selgitas Holgova.

Ekspert lisas, et Trumpi käitumine on manipuleeriv, andes kogu aeg märku, et tema on kõige tähtsam.

Holgova sõnul oskab Trump olukordi ära kasutada ja end esiplaanile seada.

«Ta arvab, et on peajagu teistest üle ja et tal on õigus teisi patsutada siis, kui heaks arvab. Tegelikult on see kaaslasega manipuleerimine. Trumpi arvates ei ole selles midagi halba, kuid teised ei kiida seda heaks. Ta on jultunud ja ta teab, et kritiseerijad panevad õige pea suu kinni,» selgitas ekspert.

Donald Trump ja Sauli Niinistö kohtusid 2. oktoobril Washingtonis Valges Majas, kus toimus ka kohtumisjärgne pressikonverents.

Nii ameeriklased kui paljude teiste rahvuste esindajad panid tähele, et Trump kasutas Niinistöga kohtumist ära selleks, et oma vastastele verbaalne hoop anda.