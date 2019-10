Sotsiaalmeedias levib vana video, mille abil tahetakse näidata, et Iraani televisioon tsenseerib Doha naissportlasi

30. septembril Facebooki jõudnud video uurimine näitas, et see on tehtud tegelikult 2013. aastal ning ole Doha võistlustega seotud, teatab observers.france24.com.

Videot uurinud ajakirjanike teatel ei kasuta Iraani televisioon sellist groteskset viisi naisekehade varjamiseks, vaid nad lihtsalt ei näita võistlusi, millel osalevad naised.

Tsenseeritud. Pilt on illustreeriv FOTO: Yann Song Tang / PantherMedia /Scanpix

Siiski levib video nagu kulutuli koos kriitikaga Iraagi televisiooni aadressil. Osade videot näinute arvates on Iraan tsensuuriga üle piiri läinud, teised aga arvavad, et Iraanil on õigus tsenseerimisega oma kultuurilist eripära kaitsta. Iraan on isalmiriik, kus naistel tuleb end kinni katta.

Videot tähelepanelikumalt vaadanute sõnul ei ole seal mitte ühtegi viidet ega märki Dohale, vaid hoopis Prantsusmaale Pariisile, kus toimus juulis 2013 Saint-Denis staadionil Teemantliiga võistlus.

Videol on näha naiste 100 meetri jooksu, mis leidis aset 6. juulil 2013 ja mille võitis Jamaica sportlane Shelly-Ann Fraser-Pryce ajaga 10’92, kuid siis korrigeeriti kiiresti, et see oli 10’91.

Kust tuli info, et Iraani televisoon katab naissportlased mustade ristkülikutega kinni, et nende keha näha ei oleks?

Must ristkülik. Pilt on illustreeriv FOTO: Vasyl Duda / PantherMedia /Scanpix

Observers.france24.com andmetel käis naiste teleekraanil katmise idee välja Ameerika hääle pärsiakeelne satiirisaade OnTen.

18. juulil 2013 oli saade pealkirjaga «Naised ja sport», kus ajakirjanikud arutasid humoorikalt tsensuuri üle spordis. Nad jäädvustasid saate videole ja 1:15 ajal näidatakse, kuidas meesmaadlejate strateegilised kohad saab katta ristkülikutega, et iraanlannad saaksid seda Iraanis populaarset spordiala vaadata.

Edasi näidatakse naissportlasi, kelle kehad on kaetud ristkülikute ja tähtedega nii, et vaid nende pea, käe- ja jalalabad on näha. Saatejuht tõdeb lõpuks, et nad lahendasid naissportlaste kehanäitamise probleemi.

Teada on, et Iraani televisoon ei näita naiste spordivõistlusi, kuna islami kohaselt ei tohi napis riietuses naisekeha näidata. Naissportlasi tohib näidata siis, kui nad on pealaest jalatallani kaetud. Sel juhul ei ole vaja naisi katta mustade ristkülikute ja tähtedega.