Õnnelik lõpp: loomahotellis end oimetuks seksinud kass viidi haiglasse!

Kassiomanik Zhao läks oma naisega puhkama ning viis Xiaopi nimelise tõukassi lemmikloomahotelli. Mees mainis kassi üle andes, et lemmik ei ole kastreeritud.

Järgmisel päeval kassile järgi minnes sai Zhao teada, et Xiaopi oli puurist välja lastud ning kiimas kass oli öö jooksul mitme emasega paaritunud. Omanik nägi hiljem hotelli videosalvestistest, et õhtul kella 11 ja hommikul kella 5 vahelisel ajal oli Xiaopi privaatselt aega veetnud vähemalt viie emasega.

«Ma arvasin, et nad on professionaalid, aga lemmikloomahotelli töötaja ei andnud talle päeval süüa ning lasid minu kassil öö otsa ringi rännata,» kaebles kassiomanik.

Mehe sõnul olid hotellipidajad hoopis tema peale pahased, sest romantilise öö veetnud kassipiigade omanikud ei taha kassipoegi. «Nad tahtsid, et mina seletaks emaste omanikele olukorda,» kurtis Zhao ja lisas: «minu kass oli üleväsinud ja vajas tilgutit ning see on minu süü?»