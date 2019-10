Millise maitsega võis olla hiidsisalike liha? Selle teadasaamiseks tuleks süüa....

Teadlased lisasid, et dinosauruste ajastul ei olnud veel inimesi, aga kui oleks olnud, siis oleksid nad kindlasti üritanud küttida ka hiidsisalikke ning teinud näiteks velociraptor'i grill-liha või röstinud Tyrannosaurus rex’i, teatab cnn.com.

Nad tegid katse, milles milles kanade embrüoid muudeti geneetiliselt nii, et tibudel kasvaks noka asemel hiidsisalike velociraptor’ite nina.

Kana embrüo uurimine. Pilt on illustreeriv FOTO: Alexander Ryumin /TASS/Scanpix

Teadlased pöörasid oma uuringus pilgu lindudele, kuna need on hiidsisalike kauged järeltulijad. Kui lennuvõimelistel hiidsisalikel olid hambad, siis lindudel on need kadunud ja tekkinud nokk.

«Veel üsna hilises lootearengu faasis näeb lind välja pigem nagu hiidsisalik. See selgitab lindude väikest pead, kuid mitte pikka nokka,» sõnas Yale’i ülikooli selgroogsete paleontoloogia- ja zooloogiaosakonna teadlane Bhart-Anjan Bhullar.

Uurimine näitas, et lindudel on ainulaadne geenikomplekt, mis annab käsu keha ühel osal väljapoole kasvada, moodustades noka.

Bhullar ja ta meeskond eemaldasid kanadelt geenikomplekti, mis annab neile linnunoka, et saaks jäljendada nende kaugete esivanemate arengut. Nad lasid kanaembrüodel kasvada, saades hübriidse looma, kelle peaosa meenutas velociraptor’i oma.

«Kui ma mõjutasin varasemaid geene, muutusid hilisemad geenid taas roomajate geenideks. See, mida me tegime, oli evolutsiooni eksperimentaalne tagasitoomine, et taaselustada seda, mida ei ole Maa peal miljonite aastate jooksul enam olnud,» selgitas teadlane.

Bhullar lisas, et koos sellega tekkis küsimus, et kui nad said luua laboris kana-hiidsisaliku hübriidi, siis kas ka hiidsisalike liha võis olla kanaliha maitsega.

Kukk ja kanad FOTO: Caro / Aufschlager /Scanpix

«Vist mitte, sest kanad on väikesed linnud. Hiidsisalikud olid tugevad ja neil olid võimsad küünised. Meil on näiteks olemas velociraptor’i fossiiliseid küüniseid. Pigem võis hidsisalike liha olla röövlindude, kullide või kotkaste liha maitsega,» jätkas uurija.

Kotkas. Pilt on illustreeriv FOTO: Vitaliy Ankov / Sputnik/Scanpix

Bhullari arvates käituvad tänapäeva röövlinnud nagu hiidsisalikud, nad püüavad saaki kiiresti ja on hirmutavad. Kõik filmid, milles on hiidsisalikke, kaasa arvatud filmiseerias «Jurassic Park», on hiidsisalike küüniseid alahinnatud. Need küünised on kotka küüniste kujuga, kuid mitu korda suuremad.

Teadlased uurisid eksootilise liha fännidelt, millise maitsega võib olla röövlinnuliha. Nende sõnul maitseb pistriku-, kotka- ja kondoriliha nagu kalkuniliha, kuid röövlinnuliha maitse on kalkuniliha maitsest tugevam.

Kondor: Pilt on illustreeriv FOTO: RITZAU SCANPIX / REUTERS/Scanpix

Nad lisasid, et liha maitset mõjutab linnu lihaste koostis ja see, mida lind sööb. Bhullar on seisukohal, et kuna hiidsisalikel on seos roomajatega, siis võis nende liha sarnaneda krokodillilihale. Krokodillidel, alligaatoritel ja hiidsisalikel on kauge ühine esivanem.

Teravkoon-krokodill FOTO: Tanya Houppermans / Caters News Agency/Scanpix

Ühendkuningriigis Bristolis asuva eksootilise liha firma Osgrow omaniku Paul Cooki sõnul maitseb krokodilliliha nagu sealiha.

«Küpsetades muutub liha samamoodi kuldpruuniks ja krõbedaks nagu sealiha. Kronkodilliliha söömiseks on vaja korralikku kahvlit ja nuga, kuna see on üsna vintske. On neid, kelle arvates on krokodillilihal kala maitse, kuna krokodillid elavad vees. Minu arvates on sel vees leotatud sealiha maitse, kuid kindlasti ei ole kana maitset,» selgitas lihaasjatundja.

Bhullar lisas, et kanad ja teised väikelinnud on samuti hiidsisalike järeltulijad ja nende liha ei tohiks alahinnata, sest neil võib olla mõningane hiidsisalikumaitse. «Oli neid loomi, kes jäid 65 miljonit aastat tagasi toimunud hiidsisalike massilise väljasuremise ajal ellu. Need olid väikesed ja tähelepandamatud loomad ning mitte nii silmapaistvad kui hiidsisalikud. Võimalik, et nad nägid välja nagu tänapäeva närilised ja kanad,» lisas uurija.

2007 tehti uuring, mis näitas, et Tyrannosaurus rex’i osad valgujärjestused sarnanesid kanade valgujärjestutsega.

Bhullar on veendunud, et osade hiidsisalike liha kõlbaks grillmiseks ja sellel oleks hea maitse.

Eksootilise lihafirma omanik Cook lisas, et inimesed ostaksid hiidsisalike liha, kui seda müügil oleks. «Kui keegi saaks dinosauruste liha toota, siis läheks see kindlasti hästi kaubaks. Kui alguses ostetakse proovimiseks, siis hiljem võidakse seda süüa iga päev," sõnas Cook.

Hiidsisaliku velociraptor'i mudel FOTO: Rights Managed / Mary Evans / Natural History Mus/Scanpix

Dinosaurused (ka hiidsisalikud, ürgsisalikud) olid roomajad, kes elasid Maal Triiase ajastust kuni Kriidiajastu lõpuni.

Hiidsisalikud ilmusid umbes 230 miljonit aastat tagasi ja surid kliimakatastroofi tõttu välja 65 miljonit aastat tagasi. See võimaldas esile kerkida imetajatel, kelle hulka kuulub ka inimene.