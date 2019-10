Banksy teos, millel on parlamendisaadikuid kujutatud ahvidena, müüdi ligi 9,9 miljoni naela eest

Kunstniku eelmine oksjonirekord oli 1,9 miljonit naela (2,1 miljonit eurot). Selline summa maksti mõni aasta tagasi New Yorgis toimunud oksjonil, kus osteti Banksy teos «Keep It Spotless».

Oksjonimaja esindaja sõnul oli «Devolved Parliament'ist» huvitatud üle 10 kunstikollektsionääri. Banksy tegi pärast oma teose müümist sotsiaalmeedias postituse: «Banksy maal müüdi oksjonil rekordhinnaga. Kahju, et see enam minu oma ei olnud.»

Asjatundjate sõnul on see nüüd teoks saanud, sest seoses Brexitiga on Briti parlamendil suuri probleeme. Brexit on brittide kannatuse proovile pannud, kuna Ühendkuningriigi lahkumisprotsess Euroopa Liidust on veninud väga pikaks.