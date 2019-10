Piltuudis: aeroobikakuninganna Katrin Väli abiellus!

❤️ #bestdayever #marriedatfirstsight #married 🥰✨ @emiliaphotography #alllifefriends #hometownfriends #rakvere #tallinn#katrinvälistuudio #pirita#onlyfamily🙈🥰 @crepekiosqueno.7 ❤️🥰✨✨✨✨ @crepekiosqueno.7

A post shared by K A T R I N V Ä L I V E S T (@katrinvali) on Aug 2, 2019 at 1:18pm PDT