Üheksa-aastane tüdruk keeldus tegemast matemaatikaülesannet, kuna pidas sisu solvavaks

Loo avalikustas sotsiaalmeedias tüdruku ema Naomi Pachecon, kelle arvates tegi tütar ülesandest keeldudes õigesti.

Matemaatikaülesande sisuks oli kolme tüdruku kaalu võrdlus. Küsimus oli, et kui palju kaalub Isabell rohkem kui ta klassi kõige väiksema kaaluga tüdruk. Ülesandes oli ära toodud ka tüdrukute kaal.

«Minu arvates on see solvav ja alandav, et tüdrukute kehakaalu võrreldakse. See oli küll vaid ülesanne, kuid tegemist on ikkagi kellegi kehale näpuga näitamisega,» selgitas üheksa-aastane Rhythm Pachecon.

Lapse ema sõnul ei tohiks selliseid kehakaalule viitavaid ülesandeid olla. «See oli šokeeriv, sellisel viisil ei tohiks matemaatikat õpetada. Kehakaaluprobleem on nüüdisajal tõsine asi,» lisas ema.

Ema tegi tütre kooliülesandest foto ja postitas selle sotsiaalmeediasse. Pildil on näha, et Rhythm kirjutas ülesande juurde: «Mida veel! See on solvav! Palun vabandust, kuid ma ei lahenda sellist ülesannet, sest see on nõme.»

Utah' koolidele matemaatikaülesandeid koostav firma Eureka Math teatas, et ei võta seda ülesannet neljanda klassi matemaatika töövihikust välja. «Selles ülesandes tuli matemaatiliselt tüdrukute kehakaalu võrrelda, seal ei olnud midagi, mis oleks solvav. Ei olnud viidet, et keegi on paks ja keegi mitte,» teatasid ülesannete koostajad.

Sotsiaalmeedias Naomi Pacheconi postitust lugenutest osad ründasid Rhythm Pacheconi öeldes, et tüdruk lihtsalt kas ei osanud või ei tahtnud ülesannet lahendada ning tõi sisu peale solvumise ettekäändeks.

Ilkumise alla sattus ka tüdruku kummaline eesnimi Rhythm.

Oli ka neid, kelle arvates ei oleks pidanud ema oma tütre vingumist avalikustama.

Samas leidus neid, kellele Rhythmi seisukoht meeldis. «Tüdruk näitas, et ei karda oma seisukohale kindlaks jääda,» kirjutas näiteks Joe Jones.