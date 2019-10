Galerii: mis on selle kaunitari parim müügiartikkel?

Noor näitsik seisab iga päev kella üheksast hommikul kuni kella seitsmeni õhtul väikse Bestjove linnakese Vana Samobori tee ääres turuleti taga müües kohalikke orgaanilisi mandariine ja viinamarju. Penava peamised kliendid on mehed ning põhjus, miks nad noorelt neiult puuvilju ostavad ei seisne suure tõenäosusega viljade kvaliteedis või magusas maitses. Põhjus, miks Penava mandariinid on niivõrd populaarsed peitub arvatavasti naise väga lopsakas büstis ja seksikates kehakumerustes.

Pärast seda, kui kohalikus meedias ilmus uudis Penavast ja tema mandariinidest, hüppas naise müük lakke. Kliendid soovivad peale puuviljade ostu ka magusaid ennekaid koos müüjaga teha. Kohalik meedia on Penava hüüdnimeks pannud Pamela Mandarinson. Mis Kristina kliente köidab, seda on lihtne järeldada ka noore naise Instagrami profiilist, millel on juba ligi 32 000 jälgijat.