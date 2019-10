Pildid ja video: Tai «Greta Thunberg» võitleb puhtama keskkonna eest

12-aastase tüdruku, kelle hüüdnimi on Lilly, üheks eeskujuks on 16-aastane kliimaaktivistist rootslanna Greta Thunberg, kes mõni aeg tagasi esines New Yorgis ÜROs kliimamuutuse teemalise kõnega, milles kritiseeris maailma liidreid, et nende tegevusetus viib maailma hukule, teatab afp.com.

Greta Thunberg 27. septembril 2019 Kanadas Montrealis FOTO: ANDREJ IVANOV / REUTERS/Scanpix

Satidtanasarni sõnul sai temast keskkonnaaktivist juba 8-aastasena, kui ta läks koos perega Tai lahe äärde ja see oli nagu prügimägi. «Puhastasime randa, kuid järgmisel päeval olid lained kandnud sinna uue prügi. Alustasime otsast peale,» sõnas aktivist.

Nüüd näeb teda vahel Tais Bangkokis räpastes kanalites SUP-lauaga sõitmas ning veest kilekotte, plastikpudeleid ja muud prügi korjamas.

Ralyn Satidtanasarn FOTO: SOPHIE DEVILLER / AFP/Scanpix

«Olen optimistlik, kuid samas ka vihane, sest maailm muutub aina räpasemaks ja keskkond saastatumaks. Puhas õhk ja vesi võivad varsti olla vaid unistus,» teatas tüdruk.

Greta Thunbergist innustust saanud Lilly on korraldanud Bangkokis Tai valitsushoone ees istumisstreike, millega nõutakse keskkonna puhtana hoidmist.

«Olin alguses üsna arglik, kuid Greta eeskujul sain julgust juurde. Kui täiskasvanud ei aita meie planeeti säilitada, siis peavad seda tegema lapsed,» sõnas noor tailanna.

Lilly ei tegutse täiesti üksinda, vaid ta osaleb Tai Trash Hero organisatsiooni prahikorjamiskampaaniates.

Ralyn Satidtanasarn FOTO: Mladen Antonov / AFP/Scanpix

Tüdruku sõnul kasutatab Tais iga inimene keskmiselt kaheksa kilekotti päevas, mis teeb 3000 kilekotti aastas. Keskkonnaorganisatsioonide andmetel on Tai mereprügi tootmiselt maailmas kuuendal kohal.

Tai majanduse jaoks on oluline plastmassi ja kile tootev tööstus, mis annab tööd kümnetele tuhandetele inimestele.

Lilly arvates tuleks Tais muuta inimeste suhtumist kilekottidesse ja plastiktopsidesse, et nende kasutamine lõpetada.

Tüdruk on saanud ühe võidu, kuna Bangkoki suur ostukeskus Central teatas, et ühel päeval nädalas on nad kilekotivabad. Nüüd on veel mitmed firmad ja ostukeskused teatanud, et kliendid ei saa enam kilekotte.

Nii nagu Thunbergi vanemad toetavad oma tütart, nii toetavad ka Lilly vanemad teda.

Lilly ema Sasie Satidtanasarni sõnul arvas pere alguses, et tegemist on Lilly lühiajalise keskkonnahuviga ja mõne aja pärast läheb see mööda.