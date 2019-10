Helde mees: Liibanoni peaminister kinkis armukesele ligi 16 miljonit taala

Liibanoni endine peaminister Saad Hariri on ligi 20 aastat abielus olnud kolme lapse isa. 2013. aastal kohtas ta Aafrika ranniku lähedal Seišellide luksuskuurortis Lõuna-Aafrika kaunitari Candice van der Merwega , vahendab New York Times.

New York Time'i sõnul sai Candice oma abielus peikalt kingituseks veel miljon dollarit, juhtumiga seotud juriidiliste kulude katteks. Samuti ostis Hariri naisele kaks autot, mille koguväärtuseks oli 250 000 dollarit, sealhulgas uue Audi R8 Spyder'i.

Van der Merwe ütles oma maksuvaidluse ajal, et rikkurid, kellega kuurordis tutvus meeldisid talle muu hulgas tervislike eluviiside tõttu ning naine kutsus kuurodi ülirikaste mänguväljakuks, kus ta jäi rikkuritele silma tänu oma kaasahaaravale isiksusele.

Hariri polnud ajal mil ta naisele rahaülekandeid sooritas enam Liibanoni peaminister ning pole ka ühtegi tõendit, et ta oleks kasutanud ülekannete otstarbeks kellegi teise raha, välja arvatud enda oma, seisis ametliku aruandes.

Endise peaministri netoväärtuseks eelmisel aastal oli Forbes'i hinnangul 1,5 miljardit dollari, suure osa oma varandusest päris ta oma isalt Rafic Haririlt, kes on ka endine Liibanoni peaminister, kes mõrvati 2005. aastal.

Abieluvälise afääri avalikuks tulemine toimus Saad Haririle eriti halval ajal, sest tema perekonna ehitusettevõte on pankroti äärel ja ka Liibanoni majandusel läheb hetkel halvasti, mille tõttu on Hariri hoiatatud, et valitsus võib peagi välja kuulutada erakorralise majandusliku olukorra.