Dubai printsessi põgenemissaagaga seotud soomlanna: Latifa soovis kinnivõtmisel, et ta maha lastaks

33-aastast printsessi aitas põgenemisel inimõigusaktivistist soomlanna Tiina Jauhiainen, kes nüüd juhib printsessi vabastamise kampaaniat Free Latifa, teatavad bbc.com ja iltasanomat.fi.

Tiina Jauhiainen FOTO: Cornwalllive / SWNS.com /Scanpix

Soomlanna kirjutas ÜROle kirja, et rahvusvaheline organisatsioon avaldaks Araabia Ühendemiraatidele printsessi vabastamiseks survet.

«Inimesed peaksid nägema, mis toimub Dubai luksuse, kallite hotellide ja ostukeskuste taga. Araabia Ühendemiraatides koheldakse naisi seni nagu orje, kellel ei ole mitte mingeid õigusi,» sõnas Jauhiainen.

Printsessil põgeneda aidanud soomlanna meenutuse kohaselt olid nad jahiga Araabia meres, mis on India ookeani üks osa. Olles kajutis, kuulsid nad, kuidas välistekile saabusid võõrad, kelle kõne oli väga vali. Siis kostusid helid, mis võisid olla lasud. «Saime aru, et tegemist on India sõjaväelastega, kes tulid jahti läbi otsima. Arvasin, et sõjaväelased lasevad minu maha, kuid Latifa sõnas, et nad tahavad ainult teda. Mehed võtsid printsessi kinni ja viisid kaasa. Latifa viimased sõnad olid: «Ärge viige mind Dubaisse tagasi, palun laske mind siin maha.» «Saime aru, et tegemist on India sõjaväelastega, kes tulid jahti läbi otsima. Arvasin, et sõjaväelased lasevad minu maha, kuid Latifa sõnas, et nad tahavad ainult teda. Mehed võtsid printsessi kinni ja viisid kaasa. Latifa viimased sõnad olid: «Ärge viige mind Dubaisse tagasi, palun laske mind siin maha.»

Jauhiaineni sõnul oli Latifa meeleheitel, et ta viidi vägisi Dubaisse tagasi ja selle tõttu oleks ta parema meelega valinud surma.

Soomlanna lisas, et India sõdurid võtsid kõik jahil olnud kinni, kaasa arvatud tema. Nad käsutati välistekile, käed seoti kinni ja neid ähvardati maha lasta.

Jauhiaineni sõnul tulid pärast seda, kui India sõdurid Latifa ära viisid, pardale Araabia Ühendemiraatide sõdurid, kes võtsid jahi oma valdusse ja nad seilasid Araabia Ühendemiraatidesse tagasi.

Jauhiainen ja prantslasest endine agent Hervé Jaubert, kes samuti aitas Latifat põgenemisel, kuulati Araabia Ühendemiraatide politseis üle ja seejärel nad vabastati.

Pärast seda ei ole soomlanna Latifast enam midagi kuulnud. Ta arvab, et Dubai kuninglik pere sulges Latifa mõnesse lossi, kus ta elab nagu vang. «Arvan, et ta on uimastatud ja luku taga. Kindlasti ei ole tal mobiiltelefoni ega kontakti välisilmaga,» teatas Jauhiainen.

Latifa jõudis oma põgenemise ajal avaldada sotsiaalmeedias video, milles väidab, et isa piinas teda ega lubanud kellegagi kohtuda. Ta räägib videos ka oma õest, printsess Shamsast, kes olevat samuti üritanud põgeneda, kuid pere sai ta kätte ja pani luku taha.

Dubai kuningliku pere esindaja teatas 2018. aasta detsembris, et printsess Latifa on õnnelikult pere juures tagasi ja tema eest hoolitsetakse hästi.

Dubai meedia andmetel kohtus printsess Latifa möödunud aasta detsembris Iiri endise presidendi ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Mary Robinsoniga FOTO: STRINGER / AFP/Scanpix

Dubai meedia avaldas siis ka fotod, kus printsess Latifa on koos Iiri endise presidendi ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Mary Robinsoniga. Läänes arvatakse, et Dubai tahtis selle kohtumisega jätta muljet, et Latifaga on kõik korras.

Mary Robinson oli pärast seda kohtumist öelnud, et Latifa arvates tegi ta põgenedes valesti ja ta kahetseb Dubai valitsejast isa kritiseeriva video avaldamist.

Inimõigusaktivistide sõnul rikutakse nii Araabia Ühendemiraatides kui ka selle ühes osas Dubais rängalt kuninglike perede naisliikmete õigusi enesemääramisele ja vabadusele.

Latifa on Dubai valitseja ja Araabia Ühendemiraatide peaministri Mohammed bin Rashid al-Maktoumi tütar.

Dubai valitseja šeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum ja ta naine, printsess Haya bint al-Hussein FOTO: KARIM SAHIB / AFP/Scanpix

Selle aasta juulis teatasid mitmed lääne väljaanded, et 70-aastase al-Maktoumi kuues naine, 45-aastane kuninganna Haya bint al-Hussein põgenes koos kahe väikese lapsega oma mehe juurest ja praegu on Ühendkuningriigis Londonis, kus üritab lahutust saada. Väidetavalt oli naise põgenemise põhjuseks mehe vägivaldsus.

Dubai valitseja šeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum ja ta naine, printsess Haya bint al-Hussein FOTO: Caro / Sorge /Scanpix