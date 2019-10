Galerii: Moulin Rouge'i kabaree ja selle paljastavad kostüümid järgivad traditsiooni juba 130 aastat

Foto Moulin Rouge'ist on tehtud 1890. aastal, kaks aastat pärast kabaree avamist. Selle katusel on näha tuuleveskit, mis on kujunenud kabaree üheks äratuntavaks sümboliks.

Moulin Rouge on üks vanimatest Prantsusmaa pealinna kabareedest, mis asutati 1889. aastal. Sealt on alguse saanud kankaani tantsimine ning Moulin Rouge on olnud inspiratsiooniks 12 filmile. Sellest viimane on 2001. aasta Baz Luhrmanni samanimeline muusikal, mille peaosades mängisid Nicole Kidman ja Ewan McGregor.