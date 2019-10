Sotsiaalmeedias kiidetakse Niinistöt, kes näitas näoilmega, mida ta Trumpi monoloogist arvas

Nii tema kui veel mitmed ameeriklased kommenteerisid, et Trump on väga enesekeskne, rääkides vaid endast ja oma seisukohtadest.

Hiljem toimus pressikonverents, mille alguses Trump sõnas humoorikalt Niinistöle, et ta on palju ajakirjanikke kohale meelitanud.

Niinistö teatas siis, et see küsimus oli suunatud temale.

Mitmed ameeriklased tundsid, et nad peavad Niinistö ees vabandama, kuna nende president on nende arvates mölakas.

Veel üks ameeriklane kirjutas, et USAl võika ka olla selline intelligentne president nagu seda on Soome president Niinistö.

«Kasutan juhust ja vabandas Soome presidendi Niinistö ees, et ta pidi kuulama Donald Trumpi vihatiraadi. Trump on meie rahvuslik häbi, ta ei esinda meid,» oli veel üks tviit.

Juures on tekst, et Lennu on Soome esikoer ja presidendi lemmik ning et selline koer aitab maandada Trumpi tekitatud pingeid.