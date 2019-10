Vaata, kellega looduse riigist on näitleja Raivo E. Tamm treeningradadel kokku puutunud!

Delfiinid Hawaiil, 1. oktoober 2019 FOTO: Helena Merzin-Tamm

Elu24 küsis Raivo E. Tammelt, et kas ta on Hawaiil Ironmani maailmameistrivõistlusteks ettevalmistusi tehes kokku puutunud veel mõne eksootilise imetaja või loomaga?

«Esimesel päeval toimunud avaveeujumise treeningus kohtusime suure merikilpkonnaga, keda sain seni silitada, kui Suurbritanniast pärit treeneri Tanja Slater´i õpetusi kuulasin. Mitu päeva ujusime ilma delfiine nägemata. Treener Tanja, kes on varem ka ise Hawaii´l võistelnud rääkis, et pole kahjuks kunagi siin delfiine näinud ja siis ühel päeval juhtus, et ristusime delfiiniparvega» rääkis Tamm

Tamm rääkis, et peale kohalejõudmist oli esimestel päevadel väga tugeva lainetus ja vesi oli seetõttu põhjaliivast sogane, kuid nüüd on ookean veidi rahulikum ning Ironman’i ujumisrajal harjutades on äärmiselt selges vees väga palju erinevaid kalu näha.

«Näiteks märkasime eile räimelaadsete kalade parve, mis oli kui üks suur kalade ring, umbes 10x10 meetrit ja seisis kohalt liikumata veepõhjas. See kalaparv püsis meie harjutusrajale minnes ja sealt tulles täpselt ühe koha peal liikumatult paigal» ütles Tamm

«Siin on palju vaadata ja näha. Aga delfiinidega kõrvuti ujuda on muidugi müstika tipp!» lisas Tamm

Kui Hawaii üllatas Teid eksootiliste kohtumistega, siis kas Eesti looduses trenni tehes olete ehk ka kokku puutunud mõne metsloomaga?

«Eestis on juhtunud, et Viljandi maanteed pidi linnast rattaga välja sõites nägin kõrval põllul metskitse tohutu kiirusega diagonaalis minu poole jooksmas ja tekkis hirm, et põrkame kohe kokku, või ta saab teed ületades löögi vastassuunast lähenevatelt autodelt» ütles Tamm

Tammel õnnestus ohtlikku olukorda leidlikult vältida. Ta ütles: «Ma ei osanud muud välja mõelda, kui hakkasin täiest kõrist haukuma ja selle peale pöördus kits kaarega metsa tagasi»

«Kord sõitsin maanteerattaga suurel kiirusel kergliiklusteel Männikult suunaga linnast välja ja nägin teel mingit juhet ning oli selge, et nii suurel kiirusel enam kõrvale põigata ei saa, seega sõitsin otse edasi ning sel hetkel vonkles juhe tohutu kiirusega põõsastesse - sain aru, et olin üle mao sõitnud.

Tamm rääkis, et kord Pääsküla rabas tahtis võserikust välja tulnud seenekorjaja hunditaoline koer teda sääremarjast krabada, mille peale seeneline kutsus koera korrale.

«Aga kõik need ei ole muidugi delfiinide kõrval midagi...» ütles Tamm

