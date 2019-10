Video: teadlased märkasid Jupiteril musta täppi, kuid mis see on?

Pilti näinud küsisid, et kas kosmoseteadlased on Jupiteri fotot huvitavamaks töödelnud, lisades musta rõnga või hakkab must auk seda planeeti tõesti neelama, kirjutab cnn.com.

NASA astronoomide sõnul ei ole tegemist musta auguga ja see ei ole ka kellegi vemp.

Nad selgitasid, et must täpp on Jupiteri kuu Io vari, kui ta varjas Päikese. Samal viisil jätab Kuu Maale varju.

NASA andmetel on selle musta punkti laius 3520 kilomeetrit, mis on umbes sama palju kui New Yorgist sõita Las Vegasesse.

Jupiter on meie päikesesüsteemi suurim planeet, millel on mitu kuud, mis sageli varjavad Päikese.

Musta täpiga foto Jupiterist tegi 11. septembril päikse jõul töötav uurimissond Juno, mis on oma 22. täisorbiidil ümber Jupiteri.

Pildikombinatsioon, millel on näha Jupiteri suurimate kuude varje FOTO: NASA / REUTERS/Scanpix

See sond startis 5. augustil 2011 ja jõudis Jupiteri orbiidile 5. juulil 2016.

NASA teatel kestab Juno missioon kuni 2021. aastani ja siis juhitakse see sond Jupiteri atmosfääri, kus see põleb ära. Sellega hoitakse ära Jupiteri saastumine Maa bakteritega.

NASA kunstniku pilt Jupiterist ja uurimissondist Juno FOTO: / ©The Image Works / TopFoto/Scanpix

Jupiter on Päikesest viies planeet ja Päikesesüsteemi kõige suurem planeet.

Hiidplaneet Jupiter ületab kõigi teiste planeetide kogumassi umbes kaks ja pool korda. Päikese massist on Jupiteri mass ligikaudu 1000 korda väiksem.

Meie päikesesüsteemi planeedid Päikese poolt: Merkuur, Veenus, Maa, Marss, Jupiter, Saturn ja Uraan. Puudu on kaugeim planeet Neptuun FOTO: NASA / SWNS /Scanpix

Jupiter koosneb peamiselt heeliumist, mis moodustab Jupiteri massist ühe neljandiku. Jupiteril võib olla raskematest elementidest tuum, kuid nagu kõigil hiidplaneetidel, puudub Jupiteril tahke pind. Kiire pöörlemise tõttu on Jupiter lapik sferoid.

Jupiteri ümbritseb tugev magnetväli ja palja silmaga nähtamatu rõngaste süsteem.