Yellowstone’i kuulsaimasse geisrisse kukkunud joobes mees sai raskelt vigastada

48-aastane Cade Edmond Siemers liikus 29. septembril öisel ajal selle rahvuspargi kõige kuulsama geisri Old Faithful juures, teatab cbsnews.com

Ta sai küll raskeid põletushaavu, kuid suutis ise välja tulla ja jõuda tagasi Old Faithful Inn hotelli, mille töötajad talle parameedikud kutsusid.

Indianast pärit mees viidi esmalt kiirabiga Lääne-Yellowstone’i ja sealt edasi haiglahelikopteriga Ida-Idaho haiglasse, kus on põletushaavade ravimise osakond.

Haigla pressiesindaja Coleen Niemanni teatel on mehe seisund kriitiline.

Yellowstone’i pargivahid selgitasid, et on ohtlik kõndimisplatvormilt maha astuda ja juhuslikku teed mööda liikuda, sest võidakse libiseda ja vigastada saada.

«Seal on palju geisreid ja kuumaveeallikaid, mille läheduses on maapind pehme. Lisaks on sealne vesi kõrvetavalt kuum,» selgitasid asjatundjad.