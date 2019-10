Pildid ja video: Olümpia hotelli «purskkaev» põhjustas tänaval suure uputuse

Hommikul enne kella üheksat oli veega kaetud hotelli kasiinopoolne tänav ja vesi voolas allamäge mõnesaja meetri kaugusele Stockmanni poole. «Jõe» läte asus kohe hotelli külje all kõnniteel, kust katkematu joana vett lahmas.

AS Tallinna Vesi kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht Eliis Randver kinnitas, et tegu ei ole Tallinna Veele kuuluva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni süsteemi kuuluva torustikuga. «Leke oli kinnistule kuuluvas torustikus ja hetkeseisuga on vesi lekkekohas suletud,» lisas Randver lõpetuseks.