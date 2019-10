Kuopio kooliründaja on laskeklubi liige

Iltalehti.fi teatel on mõõgarünnakus kahtlustatav 1994. aastal sündinud Joel Otto Aukusti Marin, kes sai kinnivõtmisel vigastada ja on haiglaravil.

Ta kasutas 1. oktoobri rünnakus gaasil töötavat relva, mis on koos mõõgaga nüüd politsei käes. Teda kahtlustatkse mõrvas ja mitmes mõrvakatses.

Uurijad leidsid nimetatud laskeklubi leheküljelt pilte, millel Marin on koos teiste inimestega, ühel fotol on rünnaku toime pannu käes võidukarikas.

Pildil on näha esemeid, millel on firma nimi Hertar. Tegemist on firmaga, mis valmistab harrastuslaskjatele vajaminevaid esemeid.