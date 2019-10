Gigi Hadid sattus moelaval kähmlusesse!

Tundmatu naine, otsustas moešõu lõpukõnni ajal ennast moelavale vinnata, et šõul modellina osaleda. Pariisi daamile kohaselt oli naisel seljas mustvalge tviidkostüüm ja pead ehtis must kübar.

Moeetenduse külastajad ja turvaüksus olid juhtunust nii jahmunud, et ei suutnud koheselt reageerida ja Gigi Hadid otsutas ise probleemi lahendada. Lavale roninud naisterahvas oli modellide keskel kõndinud ja poose võtnud juba tükk aega enne, kui Hadid ta paika pani.

Hadid jalutas naise juurde ja rääkis naisega tõsisel toonil, mida naine naeratuse saatel eiras jätkates pooside võtmist ja publikuga flirtimist. Hadid pani oma käed naise õlgadele ja tõmbas ta järsult enda vastu, et vallutajat lavalt minema juhatada.

Moelava vallutajaks oli prantslannast koomik Marie Benoliel (28), kes on kodumaal tuntust kogunud Marie S’Infiltre nime all. Koomikul on YouTube'is 227 000 jälgijat ja Instagramis 196 000 fänni.