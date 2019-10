Hõissa! Justin Bieber abiellus uuesti oma vana naisega

Bieber ja Baldwin kohtusid esmakordselt teismelistena ja olid enne suhtesse astumist aastaid sõbrad. Paar on abielus olnud aasta ja Baldwin andis avameelse intervjuu abieluteemal sellel aastal ajakirjale Vogue, kus Baldwin tunnistas, et abielu ei ole alati kerge, kuid lisas: «Selles on midagi ilusat, kui tahetakse millegi nimel võidelda ja pühenduda kellegagi koos millega ehitamisele. Me oleme tõesti noored ja abielul on kahirmutavaid aspekte, kuid oleme pühendunud koos kasvamisele ja üksteise toetamisele.»