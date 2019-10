Valmistume aastalõpuks: kas teelusika panemine šampanjapudelisse hoiab joogi värskena?

Bucklow kontakteerus alkoholifirma Pernod Ricardi esindaja Chris Sheehyga, et saada teada, kas see legend vastab tõele, teatab news.com.au.

Sheehy sõnas, et ta tegi katse uurimaks, kas see vastab tõele ja oma kurvastuseks nägi, et ei vasta.

«Teelusikas ei avalda šampanjale mitte mingit mõju, süsihappegaas kaob lahtisest pudelist lusikast hoolimata,» teatas asjatundja.

Teelusikas FOTO: Murat Subatli / PantherMedia /Scanpix

Šampanjaekspert selgitas, et siiski on neid, kes seni panevad avatud šampanjapudeli kaelaossa teelusika.

«Arvatakse, et teelusikas tekitab nagu korgi, mis ei luba süsihappegaasil pudelist väljuda. Tegelikult mingit korki ei teki ja süshappegaas tuleb nii või teisiti välja. Seega ei mängi lusikas mitte mingit rolli,» selgitas Pernod Ricardi esindaja.

Sheehy sõnul tegi ta lusikakatse erinevate šampanjadega ja tulemus oli alati sama, lusikas ei takitanud süsihappegaasi kadu ja joogi maitse muutumist.

Asjatundja sõnul on mitmeid teisi meetodeid, mille abil saab šampanja pikaajaliselt värskena hoida.

Šampanja. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

«Kõige tähtsam on temperatuur. Šampanja ei tohi üles soojeneda ja siis taas maha jahutada. Šampanja tuleb kogu aeg hoida jahedana, sest jahedus hoiab süsihappegaasi pudelis,» selgitas Sheehy.

Ta lisas, et teine tähtis moment on pudelisse alles jäänud šampanja kogus.

«Kui pudelist on võetud üks klaasitäis šampanjat, siis säilib jook kauem värskena, kuna pudeli suust on sisenenud vähe hapnikku. Kui aga pudelis on vaid ühe klaasitäie jagu šampanjat, siis kaotab see süsihappegaasi ja maitse kiiresti, kuna palju hapnikku pääseb joogini,» selgitas ekspert.

Sheehy sõnul on tema šampanjareegel lihtne – kui pudelisse jääb vaid klaasitäis šampanjat, siis seda ei ole mõtet keeruliste vahendite abil päästma hakata, vaid see tuleks pudelist otse suhu kallata.

Järgmiseks faktoriks on pudeli sulgemissüsteem.

«Kui ei ole avatud pudelile korki, siis tuleks hoida šampanjat võimalikult kaua jäänõus. Hiljem aga tuleks pudel siiski mingi korgiga sulgeda ja külmikusse panna. Jook peaks säilima hea maitsega vähemalt 24 tundi,» rääkis ajstundja oma kogemusele toetudes.

Ta jätkas, et kui panna külmikusse avatud šampanja, milles on paar klaasi jooki alles, siis kaob maitse 4 – 5 tunniga.

On veel üks võimalus šmapanjat kauem värskena säilitada ja see on süsihappegaasi lisamine.

On neid, kes panevad avatud šampanjapudeli suule saiast või leivast korgi, kuna nende arvates aitab see süsihappegaasi alles hoida.

Aavamata šampanja. Pilt on illustreeriv FOTO: Gudrun Krebs / PantherMedia / Scanpix

Veel arvatakse, et klaasi valatud šampanja säilib kauem värskena kui lisada paar rosinat.