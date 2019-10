Kellele Nirvana, kellele Edith Piaf: Eestis tegutsevad suursaadikud ütlevad, milline laul iseloomustab nende riiki!

Edith Piaf «La Vie En Rose» – «Roosa elu» on prantsuse romantismi sümbol kogu maailmas. Kellele ei kangastuks seda lugu kuulates silme ette Pariis?! Nii nagu näiteks Eiffeli torn, on ka see laul osa prantsuse kultuuripärandist.

Maria Callas «L'amour est un oiseau rebelle» maailmakuulsast ooperist «Carmen»

Lugu, mis esindab prantsuse kultuuri kõige klassikalisemas vormis. See pole üksnes laul ooperisõpradele, vaid on saanud ka osaks poppkultuurist.

Lõpuks veel üks tänapäevane lugu Trois Cafés Gourmands «À nos souvenirs»

Prantsusmaa, see ei ole ainult Pariis! Me oleme kultuurilistelt väga rikas ja mitmekülge riik. Soovitan eestlastel kindlasti avastada võimalikult paljusid Prantsuse piirkondi. See laul annab aimu, mida kõike Prantsusmaal pakkuda on.

ROBERTO COLIN, Brasiilia suursaadik Eestis:

Brasiiliat kirjeldab kõige paremini helilooja Ary Barroso 1939. aastal kirjutatud lugu «Aquarela do Brasil».

THERESA BUBBEAR, Suurbritannia suursaadik Eestis:

«Jerusalem» - tegemist on kuulsa Briti poeemiga, mis räägib parema tuleviku ehitamisest Inglismaal, lisaks on see väga populaarne laul. Pakub väga inspireerivat vaadet, milline peaks üks riik olema.

Eric Idle (Monty Python) «Always look on the bright side of life». Lugu, mis esindab Briti huumorimeelt. Oleme optimistlikud ja tõesti vaatame elu helgemat poolt.

CARL PEETERS, Belgia suursaadik Eestis, (resideerub Helsingis):

Minu kodumaad kirjeldab kõige paremini Jacques Brel´i poolt esitatud «Mijn vlakke land/ Le plat pays». Laul räägib madalmaadest ja see on väga ilus ning inspireeriv.

TERESA ORJALES VIDAL, Hispaania suursaadik Eestis:

Hispaania on nii eriilmeline ja väga raske on välja tuua konkreetset muusikapala. Pakuksin, et see võiks olla Joan Manuel Serrat ja «Mediterraneo»

KRISTINA MISKOWIAK BECKVARD, Taani suursaadik Eestis:

Sellele küsimusele on keeruline vastata. Taanlastel on nagu eestlastelgi väga pikk laulutraditsioon, Taani on mitmeid folfgikallakuga keskkoole («højskoler»), mis hoiavad kohalikku kultuuri kõrgel.

Üks minu isiklikke lemmikuid on Taanis palavalt armastatud Olaf Ring'i «Danmark, nu blunder den lyse nat». Seda võiks tõlkida - Taani puhkab helges suveöös.

See laul võtab hästi kokku Taani kauni suve - valged ööd, rõõm, meeldivad lõhnad ja helid. Laul kõlas Eesti Filharmoonia Kammerkoori suurepärases esituses tänavu Eestis toimunud Taani kuninganna Margerethe II visiidi raames «Eesti 100 / Dannebrogi 800» galakontserdil.

Esitust on võimalik kuulata siit. Kuula alates 44.10.

Nii mina kui kuninganna Margerethe II olime vaimustuses sellest ettekandest, sest laul esitati suurepäraselt taani keeles. Loodan, et laulu nautis ka Arvo Pärt, kes oli kontserdi külaliste seas.

CHRISTIANE CONSTANZE HOHMANN, Saksama suursaadik Eestis: