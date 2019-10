Pildid: mees varjas 21 aastat hinnalist krooni

Hollandi valitsusametnikuna töötava Sirak Asfaw sõnul kontakteerus ta nüüd hollandlasest kunstidetektiivi Arthur Brandiga, et krooni autentsus kindlaks teha ja see Etioopiasse saata, teatab afp.com.

Sirak Asfaw (vasakul) ja Arthur Brand poseerimas koos Etioopia 18. sajandi religioosse krooniga FOTO: Jan Hennop / AFP/Scanpix

Brandi teatel kuulub see kroon Etioopia religioossete varade hulka, millest osad jõudsid koloniaalajal Euroopa riikidesse, kaasa arvatud Hollandisse.

Sirak sõnas ajakirjanikele, et ta põgenes Etioopiast 1970. aastatel, mil seal oli punane terror ja tal õnnestus jõuda Hollandisse, mille kodanik ta nüüd juba ammu on.

Kui Sirak oli end Hollandis sisse seadnud, aitas ta oma kaasmaalastel, kaasa arvatud diplomaatidel ja pilootidel Hollandisse jääda.

1998. aastal avas ta kohvri, mille oli jätnud tema juurde üks teda külastanud etiooplane. Ta leidist sellest krooni, mis oli kogu Etioopias tuntud. Mees järeldas, et Etioopiast Hollandisse põgenenud isik oli selle varastanud ja kaasa võtnud lootes vist selle rahaks teha.

Siraki sõnul kontakteerus ta kohvri omanikuga ja ütles talle, et see kroon kuulub Etioopiale ning see ei lahku ta kodust enne, kui see saadetakse Etioopiasse.

Sirak sai aru, et ta ei saanud seda krooni Etioopiasse tagasi saata, kuna seal oli kehtestatud talle vastuvõetamatu režiim, mis oletatavalt võimaldas selle krooni varastamist.

Hollandi kodanikust ekspõgenik langetas otsuse see kroon jätta niikauaks enda kätte, kui olukord Etioopias on muutunud. Nii oligi see kroon 21 aastat Siraki korteris. Selle aja jooksul avaldasid mitmed etiooplased talle survet, et ta selle Etioopiasse saadaks, kuid ta ei teinud seda seal olnud režiimi tõttu.

«Teadsin, et kui ma selle neile annan, siis see kaob või hävitatakse,» sõnas mees.

Sirak jätkas, et 2018 sai Etioopia peaministriks Abiy Ahmed, kelle käe all hakkas riik muutuma ning ta otsustas krooni päevavalgele tuua ja tagastada.

Kunstiekspert Arthur Bandi sõnul Sirak kontakteerus temaga teatades, et tal on tähtis ajalooline ese, mis on pärit Etioopiast.

«Ilmnes, et Sirak oli seda Etioopia 18. sajandi religioosset krooni valvanud 21 aastat ja tahab nüüd selle Etioopiasse tagastada. See oli nagu mõnest krimiloost,» sõnas kunstiekspert, kes 2015 sai tuntuks sellega, et et leidis Adolf Hitleri lemmikskulptori Joseph Thoraki loodud kaks pronkshobust.

Hollandi võimude teatel andis Brand neile kroonist teada ning nad teevad selle eseme autentuse kinnitamiseks Etioopia võimudega koostööd.

Etioopia 18. sajandi religioosne kroon FOTO: Jan Hennop / AFP/Scanpix

Sirak andis selle krooni üle Hollandi võimudele, kes paigutasid selle salapaika, mille asukohta ei avalikustata.

Briti Oxfordi ülikooli kunstiajaloolase Jacop Gnisci teatel oli ta üks neist, kes said ülesandeks krooni autensuse kindlaks teha ja ta kinnitab, et tegemist on autentse krooniga.

«Selliseid krooni kingiti Etioopias sajandeid tagasi kõrgetele vaimulikele. Kroonikinkimistava ukatub tagasi hilisantiiki,» selgitas ekspert.

Gnisci sõnul on sellel kroonil daatum 1633 - 1634, kuid tegelikut on see kroon valmistatud 18. sajandil. Sellele viitavad nii materjal kui disain. Tema arvates tellis selle krooni Etioopia 18. sajandi mõjuvõimas väejuht Welde Sellase.

Ekspert lisas, et Sellase kinkis selle krooni tõenäoliselt Cheleqoti külas asunud kirikule. Tänapäeval on see paik Põhja-Etioopias asuv Mekelle.

Viimati nähti seda krooni avalikkuses 1993. aastal, kui seda kandis üks Etioopia kirikujuht. Temast tehti siis fotosid. Kuid juba 1994 oli see kroon kadunud ning hoolimata otsimisest seda ei leitud.

Etioopia on merepiirita riik Aafrika idaosas Aafrika sarvel.

Meie ajaarvamise algul kujunes Põhja-Etioopia territooriumil suur orjanduslik Aksumi riik.

13.–14. sajandil kujunenud Abessiinia feodaalriik killustus hiljem iseseisvateks vürstkondadeks.

19. sajandi keskel algas Etioopia maade taasühinemine, kuna oli vaja avaldada vastupanu Euroopa riikidele ekspansioonile Aafrikas.

1936. aastal vallutasid itaallased Etioopia, olles seal kuni 1941. aastani.