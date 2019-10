Marilyn Jurman avameelselt ahistamisest: mingi tüüp ajas mulle kätt püksi

«Kui ma olin 15, siis mu sõbranna kutsus mind endaga koos peole,» alustab Jurman avameelset postitust. «Seal oli alkoholi ja muud taolist. Poisse ka,» jätkab näitleja ja lisab, et tal oli tol ajal enda poiss olemas.

«Ma ei olnud ka eriti vaimustatud alkoholi joomisest, seega läksin magama. Leidsin vaba toa, kus ei olnud kedagi ja läksin riietega koos teki alla. Ärkasin selle peale, et mingi tüüp ajas mulle kätt püksi,» meenutab Jurman, kes ei saanud uniselt koheselt arugi, mis toimub.

«Lihtsalt lükkasin ta käe eemale ja proovisin ennast rohkem teki alla kookonisse saada. Mäletan, kuidas veel mõtlesin, et ei taha ebaviisakas olla. Reaalselt, mõtlesin, et ei taha teda solvata. TÄIESTI LÕPP!» kirjutab Jurman aastatetagust ööd.

«Aga kui ta juba mingi viies korda sama asja teha üritas, siis tõusin püsti ja kõndisin üksi öösel kell 3 jala koju. See tundus ohutum, kui see kust ma tulin,» tunnistas näitleja, kes hoidis juhtunu enda teada aastaid.

«Kõigil nii hästi ei lähe. Sa ei ole üksi!» rõhutab näitleja postituse lõpus. Jurman lisab viite sotsiaalmeedia platvormile «ei on ei», mis on mõeldud noortele, kes on kogenud seksuaalset ärakasutamist, kiusamist, vaimset ja füüsilist vägivalda.