Briti ema avaldas, mida kajakas tegi ta üheaastase tütre käega

Ema sõnul oli õnn, et kajakas tütart rohkem ei vigastanud. Hayley Byrne arvas, et kui laps oleks hakanud küpsist suhu panema, siis oleks ta nägu võinud vigastada saada.

Vanemad kirjuitasid kohalikele võimudele ja meediale kirja, et kajakate arvukust tuleb piirata, sest neid on liiga palju ning need linnud on ahned ja agressiivsed.