Meghan andis briti tabloidi kohtusse, Harry kirjutas meediale avaliku kirja

Meghani abikaasa, prints Harry aga edastas Briti kõmumeediale avaliku kirja, milles ta taunib seda, kuidas kõmuajakirjanikud ta naisesse suhtuvad, teatab theguardian.com.

«Ma ei suutnud enam oma naise vaikset kannatamist pealt vaadata,» teatas Harry.

Prints Harry rõhutas, et meedia peaks olema objektiivne ja tõene, kuid tegelikult korraldab üksikiskute vastu suunatud laimukampaaniaid tagajärgedele mõtlemata. Harry arvates kohtleb kõmumeedia ta naist Meghanit sama halvasti kui kohtles ta ema printsess Dianat.

Hertsoginna Meghan FOTO: POOL/Cover Images/Scanpix

«Kardan, et ajalugu kordub. Kui asi on jõudnud kriitilisse punkti, siis tuleb enda eest seista ja nõuda kahjustamise lõpetamist. Hirmutamine on see, millega loodetakse inimesed vaikima sundida, kuid seda ei saa heaks kiita ja see ei saa olla vastuvõetav. Olen kogenud, et kui kedagi armastad, siis teeb kõmumeedia sellest inimesest koletise, kes meedia arvates ei olegi enam head kohtlemist väärt. Ma kaotasin oma ema ja nüüd näen, et mu naine on samuti julma kõmumeedia ohvriks langenud,» kirjutas Harry.

Meghan ja Harry avaldasid oma seisukohad 1. oktoobril Sussexi hertsogi ja hertsoginna ametlikul leheküljel.

Nende teatel avaldas tabloid Meghani erakirja rikkudes sellega Briti andmekaitseseadust.

The Mail on Sunday on avaldanud kümneid lugusid Sussexi hertsoginna Meghani isast Thomas Markle’ist. Kaasa arvatud kõmufotograafi lavastatud juhtum, milles Thomas Markle istus internetikohvikus ja luges internetiväljaandest, et ta tütar kihlus Briti printsiga.

See väljaanne on kirjutanud kriitilisi artikleid Meghani ja Harry kohta. Näiteks see, et nad kasutasid välisriikidesse lendamiseks kallist eralennukit, nende poja Archie ristimine ei olnud avalik ning nad lasid renoveerida osaliselt maksumaksjate raha eest oma elukoha Frogmore Cottage, kasutades selleks 2,4 miljonit naela (2,6 miljonit eurot).

Briti kuningliku pere liikmed ei saa mõjutada seda, mida tabloidid nende kohta avaldavad.

Mail on Sunday esindaja teatas, et nad on meediaväljaanne ja nad avaldavad lugusid, mis põhinevad faktidel ja kontrollitud allikatel.

«Meid süüdistati, et me tegime Meghani kirja ta isale negatiivsemaks. Avaldasime kirja algsel kujul ja me ei muutnud seda,» teatas esindaja.

Prints Harry ja hertsoginna Meghan FOTO: Dutch Press Photo/Cover Images/Scanpix

Meghan ja Harry on praegu 10 päeva kestval visiidil Aafrikas. Nad palkasid advokaadibüroo Schillings advokaadid, makstes advokaaditasu ja väljaande kohtusse andmise kulud omast taskust.

Harry sõnul usub ta naine meediavabadusse ja ausasse, faktidel põhinevasse ajakirjandusse, mis on demokraatia üks nurgakividest.