Seltskonnatäht Kylie Jenner on jälle vaba naine!

TMZ on saanud kinnitust mitmetelt allikatelt, et Jenner ja räppar Scott on oma suhte lõpetanud.

See ei ole esimene kord, kui paaril on olnud probleeme ning nad on pause oma suhtes teinud varemgi. Varasemalt on nad oma mured lahendanud, kuid nüüd on mõlemad vallalised.

FOTO: Broadimage/Scanpix

Septembri alguses ilmus Playboy ajakirjas paari intervjuu, kus Scott küsis Jennerilt: «mida sa arvad, mis põhjusel meie suhe toimib?»

Selle peale vastas Jenner: «ma arvan, et me oleme samad inimesed, meil on samad eesmärgid ja sama kirg. Meil on hea keemia ning meil on koos lõbus. Sa oled mu parim sõber. Kuigi meie suhtel on tõuse ja mõõne nagu igal suhtel, me areneme nendest koos läbi ja saame tugevamaks.»