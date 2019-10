Võlaskandaali sattunud koomik Tigran Gevorkjan avaldas põhjuse, miks ta pildilt kadunud on

«Vahel vist tuleb pildilt veits kaduda, et uus pilt maalida. On olnud kaks vihaselt tulist aastat ja vihaselt rumalaid otsuseid. Olen komplekteerinud nüüdseks aastate vältel seda kõike raamatusse ning soovin selle välja andmisega anda edasi nii palju, kui ise õppisin erinevatest vigadest,» avaldas Gevorkjan.

Kuigi mees on raamatu kallal tükk aega vaeva näinud, ei julge ta veel kindlalt lubada, millal seda lugeda saab. «Väljalaske kuupäeva välja ei too, aga töötame ja raamat tuleb välja 2020. aastal. Seni teeb rahulikult stand-up'i ja proovib mõne naljaka laulu ka valmis vorpida,» lubas Gevorkjan.

Postituse all võttis sõna ka Jesper Parve , kes Gevorkjanile raamatu kirjutamisel nõu on andnud. «Anna nüüd klahvidele kuuma!» julgustas ta humoristi.

Juuresolevalt pildilt on näha, et raamatu (töö)pealkiri on «Tuntus, võlad & rock'n'loll», millega on viidatud ka jaanuaris aset leidnud, kuid avaliku lahenduseta jäänud võlaskandaalile.