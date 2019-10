Briti neiu müüs oma süütuse maha summa eest, mida ei teeni paljud eestlased terve elu jooksul!

Suurbritanniast pärit Lia pani süütuse saidil cinderella-escorts.com müüki ja hind tõusis oksjonil uskumatusse kõrgusse, vahendab Daily Mail. Oksjoni võitis Londoni poliitik, kes on valmis süütuse eest välja käima 1,5 miljonit eurot.

Poliitik, kes on Lia sõnul ka parlamendiliige, oli kaks kuud tütarlapse «suhkruissi» ning hellitas noort kaunitari kopsaka taskurahaga – 20 000 eurot kuus.

Kuigi selle aja jooksul oli mees tutvustanud ka oma fetišeid, tahab Lia esimesel korral «normaalset seksi» kogeda. «Mul oli fetišitega kogemust. Minu jaoks on need veidrad, aga võib-olla vaid seetõttu, et olen noor ja kogenematu,» rääkis Lia.

Tütarlaps tõi näite, et poliitikule meeldib naiste jalgadega mängida. «Ma nätiasin talle kiirelt, kust mu piir läheb. Ta meeldib mulle väga, aga ma arvan, et elame kahes erinevas maailmas. Mõjukad mehed saavad paljut, nii et nad ootavad midagi erakordset,» rääkis Lia.

Briti neiu Lia müüs internetis oma süütuse maha. FOTO: Kuvatõmmis saidilt cinderella-escorts.com

Lia sõnul on põnev tutvuda mehega, kel nii palju võimu on. «Minu eas seda tavaliselt ei juhtu. See on muljet avaldav, et kuigi tal on oma autojuht ja turvamees, on ta minust huvitatud. Ma olen meelitatud ja arvan, et ta on minuga hell,» ütles tütarlaps.

Lia elab hetkel koos emaga, kes teab süütuse müümisest ja toetab teda. «Ta mõistab, et enamik naisi lähevad lõpuks lahku mehest, kellega nad süütuse kaotavad ja pettuvad. On vähem valus, kui murtud südame asemel saad raha,» leiab tütarlaps.

