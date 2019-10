Soome esimene seksinukkude bordell sulges uksed, nukud müüakse oksjonil

Selle bordelli tegevjuhi Antti Kurhineni teatel müüakse palju armastust saanud nukud internetioksjonil enampakkumise teel, teatab iltalehti.fi.

Esindaja lisas, et juba juulis tekkisid neil tehnilised probleemid, kuna osa nukke oli kiiresti kulunud ja praktiliselt kasutuskõlbmatuks muutunud. Siis suleti bordell nukkude parandamiseks paariks nädalaks ja avati hiljem taas.

Seksinukud. Pilt on illustreeriv FOTO: Stefano Guidi/AGF/SIPA /Scanpix

Kurhineni sõnul oli ta bordelli tegevjuht, bordelli omanikud ei soovi oma nime avalikustada ega avalikult esineda.

Soomlane jätkas, et omanikud kaalusid, kas ja kuidas bordelliga jätkata, kuna kliente oli palju. Kui ruumide rendileping lõppes ja kohe uusi ruume ei leitud, langetati otsus tegevus lõpetada.

«Ei saa välistada, et millagi avab see bordell uuesti uksed,» on Kurhinen optimistlik.

Seksinukk. Pilt on illustreeriv FOTO: Giulio Lapone / IPA/SIPA /Scanpix

Helsingi nukubordelli staarid Romeo, Candy, Kristina, Yumi, Kristel ja Jennifer on müügil netioksjonil. Müügikuulutuse juures on neist nukkudest fotod, millest ühel on nukud uuena ja teisel kasutatuna.

Kurhinen selgitas, et kui kliendid kuulsid bordelli sulgemisest, tulid nad nukke endale küsima. Sealt ka idee panne need nukud oksjonile.

«Saime juba tegutsemise ajal klientidelt kirju, et nad tahavad nukke osta. Nüüd avaneb neil see võimalus. On neid, kes on nõus isegi väga kulunud nukud ära ostma,» sõnas soomlane.

Nende nukkude hind on 100 – 205 eurot.

Iga müügis oleva nuku juures on ka kirjeldus, millised on selle nuku omadused ning milleks teda kasutati ja kasutada saab.

Kurhineni sõnul nad kõige räsitumaid nukke müüki ei pannud. Kõige enam on kannatada saanud Cherri, kellest on järel tükid ja see loomulikult müüki ei läinud.

Nukubordelli nüüseks endise tegevjuhi sõnul kaaluvad bordelli omanikud, kas hakata tulevikus pakkuma tehisintellektiga seksiroboteid, kuid need on võrreldes nukkudega veel liiga kallid.

«Nad lubasid kaaluda uue bordelli avamist siis, kui seksirobotite hinnad langevad. Need on praegu võrdlemisi odavad vaid Jaapanis,» lisas mees.