Michael Schumacherit ravinud arst: ma ei suuda teha imesid

Šveitsis Lausanne’i lähedal kodusel ravil olev 50-aastane Schumacher tõusis taas meedia tähelepanu keskmesse septembri alguses, kui Prantsuse meedia kirjutas, et ta on Pariisi Georges Pompidou haiglas, kus talle tehakse infektsioone ennetavat ja rakke taastavat tüvirakuravi.

Pariisi Georges Pompidou haigla, kus Michael Schumacher sai tüvirakuravi FOTO: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP/Scanpix

2013. aasta detsembris Prantsusmaal Meribelis mäesuusatamisel raskelt vigastada saanud endist vormel-1 sõitjat ravis nimetatud haiglas tuntud arst Menasché.

Prantsuse mäesuusakuurort Meribel, kus Michael Schumacheriga 2013 raske õnnetus juhtus FOTO: EMMANUEL FOUDROT / REUTERS/Scanpix

See arst sõnas hiljutises intervjuus, et tüvirakuravi on efektiivne, kuid osadel juhtumitel ei anna see oodatud tulemusi.

Menasché eitas, et Schumacher oli uue ravimeetodi katsejäneseks.

«Mina ja minu meeskond ei tee patsientide peal ravikatseid. «Ravikatsed» on sõna mida ma just hea meelega ei kasuta, sest see ei vasta minu arusaamale ravimisest. Mis puudutab minu patsiente, kaasa arvatud Schumacherit, siis ma ei suuda teha imesid,» sõnas arst.

Ta ei täpsustanud, milline oli Schumacheri tervislik seisund enne ravi ja pärast seda.

Menasché selgitas, et tüvirakuravi on üsna hiljutine ravimeetod, see võeti kasutusele kaks aastat tagasi ning selle meetodi kliiniliste uuringute tulemusi ei saa pidada vaieldamatuks.

Menasché tegi uurimistöö, kuidas tüvirakke kasutada südamehaiguste ravis. Sel juhul süstitakse patsiendile laboris valmistatud «tüvirakukokteili».

Selle arsti kinnitusel saab tüvirakuravi kasutada lisaks südamele ka kahjustada saanud neerude, maksa ja aju raviks. Lisaks parandab see ravi immuunsüsteemi.

«Viimase 20 aasta jooksul on erinevad raviviisid edasi arenenud, kuid veel on pikk tee minna. See käib ka tüvirakuravi kohta, mis põhimõtteliselt on algusjärgus,» selgitas prantslasest meditsiiniekspert.

Prantsuse väljaanne Le Parisien küsitles septembri alguses tüvirakuravi veel ühte meditsiinieksperti Michel Pucéatit, kes selgitas, millist ravi Schumacher saada võis.

«Pariisi Pompidou haiglas tehakse tüvirakuravi, mille puhul süstitakse tüvirakke südamekoesse eesmärgiga hoida ära põletikke. Tüvirakud peaks kiirendama uute rakkude tekkimist, kuid mitte alati ei ole see ravi tulemusi andnud,» teatas Pucéat.

Michael Schumacheri pere ei ole ta seisundi kohta viimasel viiel aastal just palju informatsiooni avaldanud ja selle tõttu on mõistatus, milline on endise sportlase seisund praegu.

Michael Schumacher 1997 FOTO: David Jones / PA Wire/PA Images/Scanpix

Juba mõnda aega levivad vandenõuteooriad, et Schumacher on tegelikult surnud, kuid pere ei taha seda avalikustada.