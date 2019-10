Väikesest valgest poisist tumedanahalise nukuga sai sotsiaalmeediahitt

«Need fotod on vapustavad. Sinu poeg on kaunis nii väljast kui seest ning temast kiirgub õnne. Arvan, et kasvades saab temast suurepärane inimene. Emana oled teda kasvatanud õigesti,» kirjutas üks pilte näinu.

Fitz vastas, et need inimesed on naeruväärsed ja nende seisukohad iganenud.

«Mul on kokku kolm poega ja nad kõik mängivad nukkudega. Ma ei arva, et mu pojad selle tõttu vähem poisid on või et see neid homodeks teeb. Arvan, et täiskasvanuna on mu pojad oma lastele armastavad ja hoolitsevad isad,» lisas fotograaf.