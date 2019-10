Video: Atlandi ookeani selle orkaanihooaja tugevaim idaorkaan Lorenzo ohustab Assoore

USA meteoroloogide andmetel oli Lorenzo selle hooaja esimene viienda kategooria orkaan, mis on liikunud väga kaugele itta. Nüüdseks on Lorenzo rahunenud ja muutunud teise kategooria orkaaniks, milles tuule kiirus on 165 kilomeetrit tunnis, kuid sellest hoolimata on Portugali rannikust 1564 kilomeetri kaugusel asuvad Assoorid ohus. Orkaan peaks sinna jõudma 2. oktoobril.