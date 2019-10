Video: 17 aastat end võimude eest peitunud mees leiti drooni abil

Politsei otsis 63-aastast Song Jiang, kuid teda ei leitud. Edela-Hiina Yunnani provintsi Yongshani politsei sai WeChat suhtlusäpi kaudu septembri alguses vihje, et Song võib varjata end sealsetes mägedes.

Politsei käivitas piirkonnas maastikuotsingu, kuid põgenikku ei leitud. Siis võeti appi droon ja droonipilt näitas, et ühe koopa juures on esemeid ja prügi, mis viitasid, et seal elatakse.