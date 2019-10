Lauljatar Adele'i uus kavaler on supermodell Naomi Campbelli ekskallim?

Auhinnatud Adele on aprillist saadik käinud Skeptaga mitmel kohtingul. Sõbrad arvavad, ning loodavad, et Tottenhamist pärit muusikutest kujuneb peagi uus kuum paar.

Räppar Skepta 2018. aastal. FOTO: imago/PanoramiC/Scanpix

The Sun allika sõnul on Adele ja Skepta olnud üksteisele toeks pärast seda, kui nende mõlema eelmised suhted purunesid. «Neil on lähedane ja eriline side,» rõhutab allikas.

Nende soojad suhted ei tule üllatusena. 2016. aastal mainis Skepta lauljatari intervjuus. «Adele saadab mulle koguaeg sõnumeid. Ta räägib mulle, kuidas läheb,» avaldas räppar tollal.

Supermodell Naomi Campbell. FOTO: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Adele teatas aasta alguses, et lahutab abikaasast Simon Koneckist, kellega lauljataril on seitsme-aastane poeg. Skepta oli 2018. aastal suhtes supermodell Naomi Campbelliga, kuid see purunes pärast seda, kui selgus, et mees ootab teise naisega last. Skepta tütar seni teadmata naisega sündis novembris.