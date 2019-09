Tallinna Televisioon koondas kaheksa töötajat, sealhulgas pikaaegse särava saatejuhi Kristiina Võsu

Kristiina Võsu on eelkõige televaatajatele tuntud kaubamärgiks kujunenud kahe saatega «Kas tohib?» ja «Reporter Võsu seiklused», nimetatud saadetest viimase rahastamiseks tegeles naine ka sponsorite otsimisega ning ta on uhke, et ei kasutanud selleks sentigi makusumaksja raha.

Sahinad Tallinna Televisooni töötajate koondamise ümber said alguse juunis, sellesse aega jääb ka esimene koondamislaine, mille järel lõpetati töösuhe tuntud telenäo Katrin Toomega.

Kaheksa aastat Tallinna Televisoonis töötanud Võsu rääkis Elu24-le, et oli teadlik koondamise võimalikkusest, aga ta ei uskunud, et see juhtub nii ruttu.

«Sain koodamisteate lõunapausil, mind kutsuti personaalsele kohvijoomisele ja siis tehti kohe teatavaks, et on kaks uudist - üks on halb ja teine hea. Hea uudis tähendas preemiat.»

Peale teate edastamist anti Võsule dokumendid allkirjastamiseks ja töösuhe sai lõpetatud.

Võsu lisas, et tänas juhtkonda viisakalt, surus kõigil kätt ja astus uksest välja.

«Paljudel olid pisarad silmis, suvel koondamisteate saanud olid tulnud meile poolehoidu avaldama" rääkis Võsu.

Võsu ütles, et Tallinna Televisoon oli tema elu seni parim töökoht.

«Eelkõige olid siin fantastilised kolleegid, suurepärame seltskond ja asukoht - otsekui elu keset linna».

Võsu rääkis, et Tallinna Televisoonis töötatud kaheksa aasta jooksul ei läinud ta kunagi mossis näoga tööle. Võsu meenutas, et kord küsis talt kolleeg Heimar Lenk, et kuidas ta küll kogu aeg särab?

«Ootasin tööpäevi, montaaži tegemist. Mulle väga meeldis mu töö ja koju jõudes tundsin tihti, et ei ole rollist veel väljunud. Vajasin selleks aega. Ka mul oli isiklikus elus hetki, mis ei olnud kõige lihtsamad, aga pean väga oluliseks professionaalsust ning nii ma siis teiste ees särasin» lisas Võsu

Kuna Võsu hakkas hiljuti koostööd tegema produtsent Peeter Kaljustega, siis Elu24 uuris, kas naise tulevikuplaanid võivad olla seotud muusikaga?