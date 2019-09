Seksikad pildid: Brigitte Susanne Hunt jagab kuumi hetki rajust sünnipäevapeost

Alati särav kaunitar jagas oma sünnipäevapeost lõbusaid kaadreid sotsiaalmeedias. Noor naine sai kõigest 24 aastaseks kuid pakatab enesekindlusest ja kandis peol liibuvat Barbie-roosat kleiti, täiuslikuks lihvitud 50-ndate stiilis meiki ning muidugi olid instailuduse blondid kiharad tähtsa päeva puhul kelmikalt lokkis soengusse sätitud. Hunt kirjutas ühe pildi kommentaariks: «Mina pärast oma sünnapidu voodis iseendale: “Kui ma kohe magama jään, siis see oksendamise vajadus läheb üle” 😐 Mu sünnipäevapidu oli IMELINE! Mul on maailma kõige ägedamad sõbrad ja perekond!!! 🥰 Selfie enne suurt möllu.» Tundub, et pidu läks nii rajuks kätte, et peomöllus lõhuti kiik ära.