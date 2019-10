Meeleolukas galerii: Täna 26. sünnipäeva tähistav Kanal 2 läbi aegade!

Kui keegi tunneb täna Eesti televaataja hingeelu ja soove, siis on see just Kanal 2! Täna oma 26. sünnipäeva tähistav Kanal 2 on toonud ekraanile hulga kodumaiseid sarju ja saated, mis on vastu pidanud pikki hooaegu – näiteks eestlaste üks lemmiksarju «Pilvede all» on sel sügisel ekraanil juba 19. hooajaga. Kanal 2 paistab silma oma julgusega katsetada ekraanil erinevaid formaate ja telenägusid, et tuua televaatajate argipäeva juurde rohkem särtsu ja positiivsust.