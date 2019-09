Jessica Simpsoni kaalulanguse põhjus on nüüd teada!

«Jessica keskendus eesmärgile ja püüdis sellest iga päev kinni hoida. See kõik kokku on hämmastav, ta saavutaski kaalust allavõtmise. Mul on õe üle väga hea meel. Jessica sai oma sära tagasi!» rääkis naine

Celebrity Insider vahendab, et Simpsoni kaalulangetuse juures mängis olulist rolli ka tervislik toitumine. Laulja on öelnud, et talle ei meeldi sõna dieet ja ta ei taha vahetevahel näksimise pärast ennast pahasti tunda. Küsimus on õiges tasakaalus!