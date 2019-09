Printsess Beatrice tahab abielluda Itaalias, kuid siis ei saa kuninganna Elizabeth II pulmas osaleda

Sewardi andmetel tahab Beatrice abielluda Itaalias, kuid see tekitab probleemi, et ta vanaema, kuninganna Elizabeth II ei saa pulmas osaleda.

«Kuninganna Elizabeth II ei lenda üleöö Euroopasse suvalisse kohta pulma. Tal on oma kohtumiste kalender, mis on varem paika pandud ja ta ei muuda neid käigupealt. Rääkimata sellest, et ta jätab mingi kohtumise ära selle tõttu, et oma lapselapse pulma lennata,» selgitas kuningliku pere eluga kursis olev ekspert.