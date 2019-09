Miljonäride kosjasobitaja: need seitse põhjust tagavad rikkuriga abieluranda jõudmise

Kosjasobitaja Samantha Daniels on aastaid aidanud tuhandetel edukatel meestel, kes eelistavad diskreetust ja kellel pole aega tutvumisrakendusi kasutada tõelist armastust leida. «Minu klientidebaas koosneb rikkuritest kelleks on tegevjuhid, riskifondide omanikud, ettevõtjad, advokaadibüroode partnerid, investeerimispankurid ja meelelahutajad,» räägib eliit kosjasobitaja.

Aastate pikkune kogemusepagas on aidanud naisel mõista, kuidas miljonäride mõistus töötab ja tal on tekkinud ka ettekujutus, milliseid omadusi mega rikkad mehed oma tulevates kaaslastes otsivad. Siin on naise poolt koostatud seitse põhjust, miks miljonär valib ühe naise teise naise asemel:

1. Õigel ajal õiges kohas

Miljonäride jaoks võib abieluranda sõudmine olla seotud täpse ja õigeaegse ajastusega. «Olen näinud aastate jooksul palju juhtumeid, kus miljonärid abielluvad lõpuks täiesti nn ootamatu naisega, sest naine juhtus olema õigel ajal õiges kohas ja ka miljonäri jaoks oli ajastus lihtsalt õige ja ei midagi muud.»

Ajastuse all peab naine silmas, mehe vaimset valmisolekut abieluks, mis võib olla seotud näiteks sellega, et mehest on ühtäkki saanud oma ettevõtte ainus juhatuse liige, kes pole veel abielus või on ta viimane poissmees oma sõprade ringkonnas. «Sellistel juhtudel, võib miljonärist poissmees väga kiiresti ühel hetkel otsustada abielumeheks saamise kasuks.»

2. Õiged ema materjal võsukestele ehk pärijatele

Miljonärid näevad oma lapsi juba väga varakult ettevõtte järgmiste tegevjuhtidena, seega on neile väga tähtis tulevase pärija ema isiksuseomadused.

«Paljud miljonärid on mulle öelnud, et isegi kui nad leiavad, et nende elus on suurepärane naine ja nad on isegi sellesse naisesse armunud, kui nad ei näe naises perspektiivi laste tulevase emana, siis nad lihtsalt ei abiellu selle naisega. Rikkad mehed otsivad naist, kellel on hea kasvatus ja kõrged väärtushinnangud.»

3. Sobivus on kõige alus

«Olen näinud, kuidas paljud miljonärimehed abielluvad naistega, kellega neil on lihtsalt väga hea sobivus; see naine on kaas tema potile või yin mehe yangile.»

Paljud miljonärid on kosjasobitajale öelnud, et kuna nende elu on nii hõivatud ja neil on palju kohustusi, tahavad nad lõpuks abielluda kellegagi, kes lihtsalt sobituvad nende ellu ja nende kooslus töötab nagu šveitsi kell. «Tulevane abikaasa võiks olla mehega sarnase kasvatusega, omades sõpru samades ühiskondlikes ringkondades ja tal võiksid olla elu kohta üldiselt mehega samad ideed, need faktorid lihtsustavad paari vahelist suhtlust.»

4. Naine, kes on toetav ja mõistev

Naise sõnul meeldivad paljudele miljonäridele naised, kes on väga mõistvad nende elustiili suhtes ja mõistavad, et mees võib tihti tööga hõivatud olla ja on vajadusel valmis seadma mehe huvid esikohale.

Danielsi sõnul arvavad paljud naised, et jõuka mehe kättesaamiseks on vaja mängida raskesti kättesaadavat. «Ma olen oma karjääri jooksul näinud, hoopis vastupidist. Miljonärimehed abielluvad tegelikult lahedalt mugavate, empaatiliste ja naistega, kes on meeskonnamängijad. Rikkurid kipuvad lõpuks raskesti kättesaadavatest naistest lahku minema.»

5. Naine, kes on valmis temaga vajadusel kohe lapsi saama

Paljudele väga jõukatele meestele meeldib küll tutvumisvabadus, kuid laste kasvatamise ja perekonna osas on neil tihti ikkagi vanamoodsad väärtused. «Kui miljonär ärkab ühel hommikul üles ja ta tunneb, et tal on ühtäkki last vaja, siis üldjuhul vajab ta enda kõrvale naist, kes samamoodi soovib koheselt lapsi saada.

6. Naine, kes oskab organiseerida

Paljudele väga jõukatele meestele meeldib abielluda organiseeritud naisega, nad saavad korraga palju asju žongleerida ja võivad "majapidamisse kalduda". ‘’See võib kõlada koopamehe moodi, kuid paljud edukad mehed ütlevad mulle, et nad tahavad lõpuks abielluda naisega, kes saab maja eest hoolt kanda ja perekonnaasjad vaevata.

7. Naine, kes on kogu pakkett