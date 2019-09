Punkmuusiku juhitud meeskonna sõnul on neil maailma raputavat ufomaterjali

DeLonge oli üks neist, kes asutas 2017 grupi To the Stars Academy of Arts & Sciences, mille eesmärgiks on tegeleda maaväliste olendite ja lennumasinate otsingutega, teatab thesun.co.uk.

See grupp andis hiljuti intervjuu väljaandele New York Times ja nad sõnasid, et nad avaldavad varsti midagi maailma raputavat.

Kui intervjureerija küsis, kas see on midagi ebatavalist ja ennenägematut ufode kohta, siis nad vastasid, et see on seda kindlasti.

Kuna nad midagi täpsemalt ei öelnud, siis ei ole selge, mis see suur paljastus on.

Austraalias Hastingsis tehtud foto, millel väidetavalt on ufo FOTO: Caters News / Caters News Agency/Scanpix

DeLonge'i juhitav grupp teatas juba juulis, et nad tegid ebatavalise ufoavastuse, kuid selle avalikustamisega läheb veel aega, kuna nad alles uurivad seda.

Grupp kirjutas siis Twitteris, et nende käes on maavälist materjali ja tehnoloogiaid, mida varem ei teatud olevat.

To the Stars Academy of Arts & Sciences ei täpsustanud, millega tegemist on.

«Laseme oma leidu analüüsida ja uurida mainekatel teadusasutustel ja teadlastel, et saada kindel vastus, millega tegemist on. Viiakse läbi mitmesugused uuringud, kaasa arvatud materjali, keemia ja molekulaarne uuring,» teatas grupp.

Nad lisasid, et tulemusi ei avaldata enne, kui need on mitme teadlase poolt kinnitatud.

USA merevägi avalikustas hiljuti, et nende piloodid on kümnetel kordadel näinud tundmatuid lendavaid objekte. Eriti ebatavalised olid ufojuhtumid, mis leidsid aset 2014 ja 2015. Pilootide teatel lendasid ufod füüsikaseaduseid eirates nii kiiresti, et inimesed sellisel kiirusel liikudes ellu ei jääks.

Üks neist ufosid näinutest oli leitnat Ryan Graves, kes tõusis õhku lennukikandjalt Theodore Roosevelt ja suundus Vaikse ookeani kohale treeninglennule.

F/A-18 Super Horneti piloot Graves on olnud mereväepiloot üle 10 aasta ja varem ei olnud ta mitte midagi ebatavalist näinud.

On neid ufoteoreetikuid, kelle arvates on tundmatud lendavad objektid «ajamasinad» tulevikust, millega lendavad tulevikuinimesed, kes tulevad meid ohtude eest hoiatama.

Peruus Yungays tehtud foto, millel väidetavalt on ufo FOTO: General / ©Fortean / TopFoto/Scanpix

Vandenõuteoreetikute arvates on Maa kaaslasel Kuul maaväliste olendite baas ning Maad ohustada võival asetroidil Bennul on maaväliste olendite jäetud kasutuskõlbmatud lennumasinad ja tehnoloogia ehk nad kasutavad seda asteroidi prügimäena.

Skeptikute arvates on nii maavälised olendid kui ka ufod väljamõeldised ning nende olemasolu saab teaduse ja luureraportite abil ümber lükata.

Blink-182 on pop-punkbänd, mille asutasid Mark Hoppus (bass ja vokaal), Tom DeLonge (kitarr ja vokaal) ja Scott Raynor (trummid) 1992. aastal San Diego äärelinnas Poways.

Blink-182 liikmed vasakult paremale: Tom Delonge, Travis Barker ja Mark Hoppus FOTO: Danny Moloshok / Reuters/Scanpix

Kui Blink-182 oli 1998. aastal USA tuuril, asendas Scott Raynorit Travis Barker, kellest sai hiljem bändi uus trummar. Ansambel läks 2005. aasta veebruaris enda sõnutsi «määramata ajaks puhkusele», kuid 2009 jaanuaris olid nad taas koos.

Bändi ametlik nimi on Blink-182. Numbrid 182 ei oma tähendust ja need on nime taha lisatud, sest Iirimaal oli juba olemas kollektiiv nimega Blink.