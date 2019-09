Pildid: kogu oma varustuse letti löönud Tallinna Kiirabi esitas väljakutse politseinikele ja päästjatele

Postitusele on lisatud kolm fotot, millel on näha välijuhi, arstiauto kui ka tavabrigaadi kiirabiautode sisu. Lisaks vajalikule varustusele on piltidel ka muidugi kiirabitöötajad.

«Vahva idee on üles korjanud meie tublid töötajad,» kirjutas Tallinna Kiirabi operatiivjuht Taavet Reimers Elu24-le lühidalt sellest, kuidas sai idee alguse. «On teada, et inimestel on huvi kiirabiauto sisustuse vastu, piltidega annamegi ülevaate autos olevast varustusest,» lisas Reimers ja täpsustas, et kuna üksuseid on erinevaid, laotati kõik kolm laiali, et tekiks ettekujutus üksuste varustuse erinevustest.